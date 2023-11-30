Будущее Константина Тюкавина остаётся обсуждаемой темой в мире российского футбола. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», агент 21-летнего футболиста Алексей Сафонов активно предлагает клиенту уехать за рубеж.

Как известно, недавно контракт 21-летнего Тюкавина с «Динамо» автоматически продлился до лета 2025 года. Опция пролонгации активировалась благодаря тому, что нападающий набрал необходимое количество игровых минут в этом сезоне. При этом «Динамо» ведёт переговоры, желая заключить с Тюкавиным более долгий трудовой договор.

В 21 матче сезона 2023/2024 Константин Тюкавин записал на свой счёт восемь голов и пять результативных передач на партнёров.