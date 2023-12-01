​В «Динамо» высказались об интересе «Зенита» к Тюкавину

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался на тему интереса «Зенита» к форварду Константину Тюкавину.

Напомним, что в пятницу «Динамо» объявило о продлении контракта с Тюкавиным – договор рассчитан до лета 2028 года.

«Зенит» обозначал интерес к Тюкавину, в том числе публично. Андрей Аршавин ведь член правления «Зенита». Когда говорят, что хорошо, что Костя не продлил контракт, это не очень дружественно. Надо следить за контрактами своих игроков, ведь они тоже заканчиваются. Официальных предложений от «Зенита» не было», - сказал Пивоваров журналистам.

Ближайший матч Премьер-лиги «Динамо» проведёт 4 декабря – против «Рубина».