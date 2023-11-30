​Бышовец: «Потенциал Тюкавина я отметил ещё три года назад»

Бывший главный тренер «Динамо» Анатолий Бышовец в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил выступления нападающего «бело-голубых» Константина Тюкавина.

«Я познакомился с Тюкавиным около трёх лет назад. Уже тогда я отметил его высокий потенциал. Скорость и ощущение штрафной очень играют ему на руку. Да, он не самый высокий футболист, но Константин умеет играть на опережение и выбирать точку приёма мяча. Для реализации моментов у него есть все качества. Он может освободить зону для партнёра и ассистировать», - сказал Бышовец.

В 21 матче сезона 2023/2024 Константин Тюкавин забил восемь голов и отдал пять голевых передач.

​Агент предлагает Тюкавину уйти из «Динамо» в иностранный клуб