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​Бышовец: «Потенциал Тюкавина я отметил ещё три года назад» эксклюзив

30 Ноября 2023 • 17:15 Комментировать
Динамо Москва
...
Рубин
04.12 19:30

Бывший главный тренер «Динамо» Анатолий Бышовец в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил выступления нападающего «бело-голубых» Константина Тюкавина.

«Я познакомился с Тюкавиным около трёх лет назад. Уже тогда я отметил его высокий потенциал. Скорость и ощущение штрафной очень играют ему на руку. Да, он не самый высокий футболист, но Константин умеет играть на опережение и выбирать точку приёма мяча. Для реализации моментов у него есть все качества. Он может освободить зону для партнёра и ассистировать», - сказал Бышовец.

В 21 матче сезона 2023/2024 Константин Тюкавин забил восемь голов и отдал пять голевых передач.

​Агент предлагает Тюкавину уйти из «Динамо» в иностранный клуб

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Анатолий Бышовец Константин Тюкавин ещё теги

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