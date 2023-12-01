Стало известно, когда Грулёв возобновит тренировки

Полузащитник московского «Динамо» Вячеслав Грулёв из-за травмы не играет уже больше месяца. Александр Добровинский, юрист, а также болельщик «бело-голубых», рассказал, когда сломавший ногу игрок вернётся к тренировкам.

«Недавно спрашивал у него как его дела. Говорит, после Нового года к тренировкам вернётся», - говорит Добровинский телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что всего в рамках этого сезона Грулёв успел отыграть за свой клуб в 15 матчах. В них он трижды отличился голом и дважды – ассистом.

«Мы все знаем, как порой тяжело игрокам вернуться на поле после травм», - добавляет эксперт.