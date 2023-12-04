«Динамо» повело в матче с «Рубином» после удара Тюкавина

17-й тур Премьер-лиги завершается в столице, где «Динамо» играет против «Рубина». На экваторе первого тайма команда Марцела Лички повела в счете, поставив крест на «сухой» серии противника. Дмитрий Скопинцев с левого фланга доставил мяч к линии вратарской, вратарь Юрия Дюпин не добрался до мяча, и Константин Тюкавин грудью просто внес его в ворот казанцев.

Счет стал 1:0 в пользу «Динамо», которое с 31 очком выходит на третье место. Соперник - восьмой. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.