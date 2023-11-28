Мостовой: «Подбор исполнителей у «Динамо» — один из сильнейших в РПЛ»

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой оценил текущий состав московского «Динамо».

«Подбор исполнителей у «Динамо» — один из сильнейших в российском чемпионате. В атаке у команды очень достойная конкуренция — на каждую позицию по два игрока», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне подопечные Марцела Лички провели 16 матчей в рамках Российской премьер-лиги, в которых смогли набрать 28 очков. Такое количество баллов позволяет «Динамо» находиться на третьей строчке в турнирной таблице.

4 декабря «бело-голубые» будут принимать «Рубин» в 17-м туре РПЛ. Начало встречи запланировано на 19:30 по столичному времени.

Тюкавин или Смолов: Мостовой сделал выбор