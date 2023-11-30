Бессмертный: «Не рассматриваю «Зенит» вообще, даже за мешок денег»

Защитник «Динамо» Станислав Бессмертный отреагировал на информацию об интересе к себе со стороны «Зенита».

19-летний футболист назвал эти сведения обычными слухами, отметив, что он предан «Динамо» и не планирует переходить в петербургский клуб.

«Не рассматриваю «Зенит» вообще, даже за мешок денег. Я предан только «Динамо». Клуб, который для меня сделал всё и делает дальше», — приводит слова Бессмертного Sport24.

В нынешнем сезоне Бессмертный провёл за «Динамо» девять матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает молодого защитника в 400 тысяч евро.