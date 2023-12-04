Божович: «Если есть условия для игры в снегопад, надо проводить матчи»

Бывший главный тренер «Динамо» и «Локомотива» Миодраг Божович поделился мнением о проведении матчей чемпионата России в зимний период.

Напомним, вчера, 3 декабря, командам, выступавшим в Москве, пришлось выходить на поле, несмотря на сильный снегопад.

«Это не первый раз, чтобы в России играли в снегопад. Если есть условия для игры, надо проводить матчи. Если нет — переносить. Нужно принимать решение на стадионе», — цитирует Божовича «Чемпионат».

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча против ЦСКА (0:2) выразил мнение, что эту игру стоило перенести. Отметим, что 17-й тур РПЛ завершится сегодня, 4 декабря, матчем между «Динамо» и «Рубином». Эта игра пройдёт в Москве и начнётся она в 19:30 по местному времени.