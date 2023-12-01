​«Динамо» готовит объявление о продлении контракта с Тюкавиным

Константин Тюкавин вот-вот подпишет новый контракт с «Динамо». Московский клуб уже готовит мероприятие по случаю продления трудового соглашения со своим воспитанником. Соответствующей фотографией поделился телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

Новый трудовой договор Тюкавина будет рассчитан до конца сезона 2027/2028.

«Динамо» на текущий момент располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда Марцела Лички проведёт в понедельник, 4 декабря, - против «Рубина» на своём поле.

В сезоне 2023/2024 Тюкавин провёл 21 матч, в которых забил восемь голов и отдал пять голевых передач на партнёров.