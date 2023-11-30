Форвардом «Рубина» заинтересовались в Европе и Северной Америке

Форвард «Рубина» Мирлинд Даку стал объектом интереса зарубежных клубов.

Как сообщает Legalbet со ссылкой на свои источники, албанец благодаря своей игре заинтересовал неназванные команды из Европы и Северной Америки. Это случилось после того, как национальная сборная Даку квалифицировалась в Германию на грядущее Евро.

Тем не менее, официальных бумаг «Рубин» по поводу возможного трансфера албанца не получал.

Даку стал игроком «Рубина» летом 2023 года, прежним клубом Мирлинда был «Осиек» из Хорватии. Всего у легионера три гола и один ассист в 14 матчах РПЛ. Также он сыграл в пяти матчах Кубка России, однако без результативных действий.