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Нгамалё: «Беспроигрышная серия «Динамо» — это заслуга всей команды»

27 Ноября 2023 • 13:32 Комментировать
Динамо Москва
...
Рубин
04.12 19:30

Нападающий «Динамо» Муми Нгамалё высказался о беспроигрышной серии своей команды.

Напомним, в РПЛ «бело-голубые» не проигрывают на протяжении семи туров подряд.

«Безусловно, наша беспроигрышная серия — это заслуга всей команды. Мы стараемся делать так, чтобы в каждой игре добывать очки, слушаем установки тренерского штаба, работаем над ошибками», — цитирует Нгамалё «РБ Спорт».

После 16 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 28 очков. Свой ближайший матч «бело-голубые» проведут 29 ноября против «Зенита» в рамках 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ). Начало — в 18:15 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Муми Нгамалё

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