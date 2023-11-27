Нгамалё: «Беспроигрышная серия «Динамо» — это заслуга всей команды»

Нападающий «Динамо» Муми Нгамалё высказался о беспроигрышной серии своей команды.

Напомним, в РПЛ «бело-голубые» не проигрывают на протяжении семи туров подряд.

«Безусловно, наша беспроигрышная серия — это заслуга всей команды. Мы стараемся делать так, чтобы в каждой игре добывать очки, слушаем установки тренерского штаба, работаем над ошибками», — цитирует Нгамалё «РБ Спорт».

После 16 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 28 очков. Свой ближайший матч «бело-голубые» проведут 29 ноября против «Зенита» в рамках 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ). Начало — в 18:15 по московскому времени.