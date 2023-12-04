«Динамо» - «Рубин»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В 17-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Динамо» и «Рубин».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Динамо Москва - Рубин
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Протокол игры
|(1:0) Тюкавин Константин25'
Лещук Игорь•Паршивлюк Сергей•Бальбуэна Фабиан•Чавес Луис•Скопинцев Дмитрий•Нгамалё Николя•Лаксальт Диего•Карраскаль Хорхе•Фомин Даниил•Бителло•Тюкавин Константин
Дюпин Юрий•Грицаенко Алексей•Вуячич Игор•Мартынович Александр• 2'Безруков Руслан•Иву Угучукву•Ранджелович Лазар•Кабутов Дмитрий•Чумич Никола•Даку Мирлинд•Вада Валентин
04 декабря. Стадион "ВТБ Арена".
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