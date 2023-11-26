Силкин считает Тюкавина одним из лучших нападающих РПЛ

Известный тренер Сергей Силкин поделился комментарием о форварде «Динамо» Константине Тюкавине.

«Тюкавин – один из лучших нападающих РПЛ, но ему еще предстоит многое доказывать. То, как он умеет открываться за спину – это настоящее чутье. Не многие способны на такое», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

В текущей кампании 21-летний форвард принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и стал автором пяти результативных передач.

«Динамо» находится на третьей строчке в чемпионате России, сумев набрать 28 баллов в 16 играх. В следующем туре «бело-голубые» встретятся с «Рубином».