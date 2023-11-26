Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Силкин считает Тюкавина одним из лучших нападающих РПЛ

26 Ноября 2023 • 12:26 Комментировать
Динамо Москва
...
Рубин
04.12 19:30

Известный тренер Сергей Силкин поделился комментарием о форварде «Динамо» Константине Тюкавине.

«Тюкавин – один из лучших нападающих РПЛ, но ему еще предстоит многое доказывать. То, как он умеет открываться за спину – это настоящее чутье. Не многие способны на такое», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

В текущей кампании 21-летний форвард принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и стал автором пяти результативных передач.

«Динамо» находится на третьей строчке в чемпионате России, сумев набрать 28 баллов в 16 играх. В следующем туре «бело-голубые» встретятся с «Рубином».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сергей Силкин Константин Тюкавин ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 26 Ноября
12:26
Силкин считает Тюкавина одним из лучших нападающих РПЛ
11:48
Тюкавин может сделать то, что не удавалось игрокам «Динамо» 21 год
11:22
Газзаев: «Тюкавин должен забивать 20 голов за сезон»
11:09
Газзаев — об игре Карраскаля в матче с ЦСКА: «Нередко футболисты выдают сильные матчи против своих бывших клубов»
10:52
Агент рассказал о сроках восстановления защитника «Динамо» Дасы
09:48
Нгамалё: «В нынешнем сезоне «Динамо» достаточно хорошо выступает»
09:16
Агент: «У Тюкавина футбол на первом месте, а не деньги»
25 Ноября
20:02
Гафин: «Динамо» было близко ко многим футболистам, которые сейчас блещут в АПЛ
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА РУБИН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Ахмат Ахмат
1
1
2.07 3.80 3.30
Видео
6 мин
Урал Урал
Краснодар Краснодар
0
0
3.55 3.45 2.10
Видео
26.11.23 в 16:30
Рубин Рубин
Факел Факел
2.26 3.35 3.25
Видео
26.11.23 в 19:00
Ростов Ростов
Пари НН Пари НН
1.85 3.65 4.30
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 26 Ноября
14:04 · Россия. Премьер-лига
Бальбуэна: «В Москве однозначно холоднее, чем в Лондоне»
13:55 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» с «Ахматом» забили по голу и снова не победили
13:52 · Россия. Премьер-лига
Прогноз на матч «Ростов» - «Пари НН» от Селюка
13:50 · Россия. Премьер-лига
Щербаченко: «Абаскаль отгадал с Рябчуком»
13:49 · Россия. Премьер-лига
Нарубин уверен, что переход в «Зенит» не поможет Сафонову стать сильнее
13:45 · Россия. Премьер-лига
Селюк сделал ставку на матч «Рубин» - «Факел»
13:40 · Россия. Премьер-лига
Селюк дал прогноз на голы в матче «Урал» - «Краснодар»
13:39 · Россия. Премьер-лига
Григорян считает, что «Урал» может отобрать очки у «Краснодара»
13:35 · Россия. Премьер-лига
Щербаченко: «В Калининграде Соболев был необходим»
13:32 · Россия. Премьер-лига
Навас: «Рубин» в этом сезоне должен закрепиться в РПЛ»
13:32 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» отыгрался с пенальти в матче с «Оренбургом»
13:30 · Россия. Премьер-лига
«Урал» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
13:29 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Спартак» не вернулся в золотую гонку, чемпионом будет «Зенит»
13:26 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» может подписать ещё одного бразильского игрока
13:20 · Россия. Премьер-лига
Силкин высоко оценил игру Карраскаля против ЦСКА
Все новости
Рекомендуем