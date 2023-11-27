Нгамалё: «У «Динамо» огромный потенциал в атаке, мы можем забивать ещё больше»

Нападающий «Динамо» Муми Нгамалё высказался о потенциале «бело-голубых» в атаке.

Напомним, в матче 16-го тура РПЛ динамовцы обыграли ЦСКА со счётом 3:2. По мнению камерунского футболиста, этот результат говорит о силе «бело-голубых».

«С каждым подобным матчем «Динамо» обретает уверенность в себе, которая поможет нам в дальнейшем. Как оцениваю нашу реализацию? У «Динамо» огромный потенциал в атаке, мы можем забивать ещё больше», — цитирует Нгамалё «РБ Спорт».

После 16 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 28 очков. Свой следующий матч московская команда проведёт 4 декабря против казанского «Рубина».