Личка: «Меня впечатляет история «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка на закрытой премьере веб-сериала «100 лет «Динамо» совместно с платформой START высказался об истории московского клуба.

Чешский специалист заявил, что находится под впечатлением от истории «Динамо». При этом, по словам Лички, ещё до своего прихода в московский клуб он знал о легендарном вратаре «бело-голубых» Льве Яшине.

«Раньше я знал о клубе, но не интересовался историей. Например, я знал и раньше Льва Яшина, потому что он получал «Золотой мяч».

Моя родная команда в Чехии — «Баник». У «Динамо» такие же цвета. Бело-голубые — родные цвета для меня», — цитирует Личку «Чемпионат».

Напомним, Личка возглавил «Динамо» минувшим летом, ранее он работал в «Оренбурге». После 16 туров текущего розыгрыша чемпионата России «бело-голубые» занимают третье место в турнирной таблице, набрав 28 очков.