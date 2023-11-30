​Петрушин – о Тюкавине: «Ехать в европейский середняк не вижу смысла»

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о возможном переходе Константина Тюкавина в европейский клуб.

«Тот же Головин уехал сравнительно молодым. Конечно, многое решают агенты. Они же получают деньги за подписанные контракты и за переходы. Важный вопрос - в какую команду ехать. Ехать в середняк не вижу смысла, в хороший клуб – можно. Тюкавин же молодой, ему надо мыслить на перспективу. В большей степени здесь всё зависит от игрока. У Кости достаточно известный агент. Видно, что желает парню добра, а не печется о своем кошельке», - сказал Петрушин.

​Агент предлагает Тюкавину уйти из «Динамо» в иностранный клуб