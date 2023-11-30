Силкин – о Тюкавине: «Идти в посредственный европейский клуб нет смысла»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о возможном переходе Константина Тюкавина в европейский клуб.

«Костя в каждой игре забивает, так что он может интересовать многие клубы. Куда лучше пойти? Это покажет время. К сожалению, у нас многие команды живут тем, что продают молодых. А кем затыкать дыры? У нас приглашают легионеров, у которых в контракте не прописано штрафов, зато есть бонусы. Идти в хороший европейский клуб есть смысл, а в посредственный... Не вижу смысла.

Если Тюкавин перейдет в «Зенит»? Бывает такое, что футболистов берут не чтобы себя усилить, а чтобы соперника ослабить», - сказал Силкин.

Агент предлагает Тюкавину уйти из «Динамо» в иностранный клуб