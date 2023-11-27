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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гранат: «Рубин» может побороться за пятёрку»

27 Ноября 2023 • 15:45 Комментировать
Динамо Москва
...
Рубин
04.12 19:30

Бывший защитник «Рубина» Владимир Гранат выразил мнение, что казанская команда способна побороться за попадание в первую пятёрку текущего розыгрыша РПЛ.

По мнению эксперта, в начале сезона «Рубину» потребовалось некоторое время для налаживания новых игровых связей, но сейчас в команде хороший микроклимат и она способна побороться за высокие места.

«Если всё так продолжится, «Рубин» может побороться за пятёрку. Если бы был новичок Премьер-лиги, это было бы сенсацией. Но «Рубин» есть «Рубин». Бекиевич (Курбан Бердыев) поднял его на такой уровень, которого теперь все ждут», — цитирует Граната «Чемпионат».

После 16 туров РПЛ «Рубин» расположился на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 25 очков. От лидирующего «Зенита» казанцы сейчас отстают на восемь баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Владимир Гранат

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