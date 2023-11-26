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Бальбуэна: «В Москве однозначно холоднее, чем в Лондоне»

26 Ноября 2023 • 14:04 Комментировать
Динамо Москва
...
Рубин
04.12 19:30

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна, ранее выступавший за английский «Вест Хэм», сравнил погодные условия в Москве и Лондоне.

Парагвайский футболист отметил, что в России холоднее, чем в Англии, однако в Москве он всё равно чувствует себя комфортно.

«Много вещей схожи, но в Москве однозначно холоднее. Я бы не стал выбирать между городами. И в Лондоне, и в Москве мне комфортно, чувствую себя счастливым», — цитирует Бальбуэну «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Бальбуэна провёл за «Динамо» 16 матчей, в которых отметился одной результативную передачей.

На данный момент «бело-голубые» занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 16 матчах. 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фабиан Бальбуэна

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