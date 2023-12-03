«ВТБ Арена» готова принять матч между «Динамо» и «Рубином»

Стадион «ВТБ Арена» готов принять матч 17-го тура Российской премьер-лиги между московским «Динамо» и казанским «Рубином», несмотря на погодные условия.

Как сообщает «Матч ТВ», агрономы стадиона накрыли газон пленкой, которую уберут до начала игры.

Напомним, что сегодня, 3 декабря, состоялся один из самых сильных снегопадов в истории метеонаблюдений. Матч ЦСКА — «Ростов» находился под угрозой срыва, а центральная игра тура между «Локомотивом» и «Зенитом» была отложена на 30 минут.

Игра между «Динамо» и «Рубином» состоится завтра. Свисток о начале поединка прозвучит в 19: 30 по московскому времени.