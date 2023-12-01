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​Раскрыта сумма отступных в новом контракте Тюкавина

01 Декабря 2023 • 18:53 Комментировать
Динамо Москва
...
Рубин
04.12 19:30

В пятницу «Динамо» объявило о продлении контракта с нападающим Константином Тюкавиным. Воспитанник «бело-голубых» заключил с клубом трудовое соглашение, которое рассчитано до лета 2028 года.

На пресс-конференции гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров подтвердил, что в контракте 21-летнего Тюкавина прописана опция выкупа. Правда, активировать её могут только иностранные клубы.

Согласно информации «Чемпионата», клубы из-за рубежа будут иметь возможность выкупить Тюкавина у «Динамо» примерно за 20 миллионов евро.

Ближайший матч «Динамо» проведёт 4 декабря – против «Рубина» дома.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Константин Тюкавин

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