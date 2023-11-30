​Шунин: «Я не хотел бы сравнивать себя с Львом Яшиным»

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин дал комментарий после того, как он догнал Льва Яшина по количеству матчей за клуб.

По словам Шунина, ему приятно догнать Яшина, ведь он является величайшим голкипером всех времён. В то же время вратарь «Динамо» не хочет, чтобы его сравнивали с легендой.

«Я не хотел бы сравнивать себя с Львом Ивановичем Яшиным, в плане сыгранных матчей – да, но в плане всего остального, конечно, он является величайшим вратарём. Хотелось бы, чтобы я когда-нибудь таким стал, но уже, наверное, этого не получится», - цитирует Шунина ТАСС.

Как известно, Лев Яшин является единственным голкипером, выигрывавшим «Золотой мяч». Эту награду Яшин завоевал в 1963 году.

Напомним, что в среду «Динамо» обыграло «Зенит» в Кубке России (1:0).