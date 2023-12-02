Непомнящий оценил шансы Тюкавина стать капитаном «Динамо»

Бывший тренер ЦСКА Валерий Непомнящий ответил на вопрос о том, станет ли молодой форвард Константин Тюкавин будущим капитаном «Динамо».

«Тюкавин — это будущий капитан «Динамо»? Он очень приятный и добрый парень. Может, у него и нет такого качества, чтобы быть над кем‑то. Мне кажется, для него вопрос капитанства не совсем принципиальный», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Тюкавин принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых смог забить восемь голов и сделать пять результативных передач.

Трудовой договор 21-летнего нападающего с «Динамо» рассчитан до середины 2028 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 8 миллионов евро.