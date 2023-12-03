Тюкавин — о продлении контракта с «Динамо»: «Непростое соглашение, этого ждали все»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о продлении контракта с московским клубом.

Ранее сообщалось, что новое соглашение 21-летнего футболиста с «бело-голубыми» рассчитано до середины 2028 года.

«Это непростое соглашение. Первое общение ещё было в мае, и вчера мы наконец договорись с «Динамо» и подписали контракт на четыре года. Этого ждали все!» — приводит слова Тюкавина Sport24.

В текущем сезоне нападающий провёл за «Динамо» 21 матч, забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 8 миллионов евро.

Свой ближайший матч «бело-голубые» проведут завтра, 4 декабря, против «Рубина». Начало — в 19:30 по московскому времени.