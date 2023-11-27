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Бальбуэна: «Верю, что Тюкавин заиграет в лучших клубах АПЛ»

27 Ноября 2023 • 11:17 Комментировать (1)
Динамо Москва
...
Рубин
04.12 19:30

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна, ранее выступавший за «Вест Хэм», выразил мнение, что нападающий «бело-голубых» Константин Тюкавин способен заиграть в сильнейших английских клубах.

«Лучше ни с кем из европейских нападающих его не сравнивать. Он молодой, хороший форвард, который нам помогает. Верю, что он заиграет в лучших клубах АПЛ, потенциал у него для этого есть», — приводит слова Бальбуэны «РБ Спорт».

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин провёл за «Динамо» 20 матчей, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 8 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фабиан Бальбуэна Константин Тюкавин ещё теги

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Комментарии (1)
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Валерий Валерий
27 Ноября 2023 в 12:39
это он у нас молодой в 21....а там молодой это 16-18...в 21 уже почти на пике сейчас...вспомним, роналдо, руни, кержаков и аршавин из наших, да все хорошие...а этот товарищ и в 21 не забивной....ему и до дзюбиньо не дорости скорее всего.
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