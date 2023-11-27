Бальбуэна: «Верю, что Тюкавин заиграет в лучших клубах АПЛ»

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна, ранее выступавший за «Вест Хэм», выразил мнение, что нападающий «бело-голубых» Константин Тюкавин способен заиграть в сильнейших английских клубах.

«Лучше ни с кем из европейских нападающих его не сравнивать. Он молодой, хороший форвард, который нам помогает. Верю, что он заиграет в лучших клубах АПЛ, потенциал у него для этого есть», — приводит слова Бальбуэны «РБ Спорт».

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин провёл за «Динамо» 20 матчей, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 8 миллионов евро.