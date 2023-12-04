Рахимов: «Это поражение показало команду, которая играет очень неплохо, которая поймала уверенность»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо».

- По первому тайму. Было ощущение, что игра абсолютно равная. Или, может быть, вы так не считаете? Может быть, вы считаете, что были даже лучше?

- А почему вы таймы разделили?

- Хороший вопрос.

- Я думаю, что нужно спросить по игре, в первую очередь. Нужно брать в целом игру. Я считаю, что в организации игры мы очень неплохо выглядели сегодня. Мы создали достаточное количество моментов. Делить таймы я бы не стал. Мы просто стали выше играть во втором тайме и стали больше прессинговать соперника. Стали больше подбирать эти мячи. Давление во втором тайме увеличилось, но нужно забивать свои моменты. Если вспомнить, как мы пропустили гол, то атака, которая была перед этим, была 4 в 2. Ранджелович не попал в ворота, когда можно было забивать уже этот гол. На второй тайм мы вышли очень хорошо, мы опять создавали моменты, выход один в один был, мы не забили ближе к концу матча, Вада мог забивать. Были свои моменты, поэтому я и команде сказал, что поражения бывают разные, но сегодняшнее поражение обидное и достаточно болезненное, но это поражение показало команду, которая играет очень неплохо, которая поймала уверенность свою. Серии все равно когда-то заканчиваются. Здесь очень важно смотреть уровень игры команды. Мы видим, что она сегодня играет. Я им сказал, что я вижу возможность для того, чтобы они двигались дальше, потому что футбол, который они показывают, он очень хорошего уровня. Поэтому ни в коем случае не опускаем голову. Поражения будут случаться, это футбол, это игра. Всегда важно для меня понимать, что за поражение. Безвольное, когда ты не знаешь, что делать, когда тебя просто возят, или же вот такое, когда достаточно обидно, не реализовав свои моменты, проигрываешь после одной ошибки (0:1) сопернику, который, если мы берем по тем покупкам, которые есть в команде, ничем сегодня не отличался от нас. Потому что это очень важно, когда ты проявляешь характер на поле. Сегодня характер команды я видел.