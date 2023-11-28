Бальбуэна: «Я не знаю, почему в сборную России не вызываются игроки «Динамо»

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна поделился мнением об отсутствии игроков «бело-голубых» в составе сборной России.

«Я не знаю, почему в сборную России не вызываются игроки «Динамо». Это вопрос к главному тренеру. Любой российский футболист мог бы сыграть за сборную. Тюкавин не исключение», — приводит слова Бальбуэны Metaratings.

Также футболист выразил мнение, что проведение товарищеского матча между сборными России и Парагвая возможно.

Напомним, весной прошлого года российские команды были отстранены от всех международных турниров. Свой последний на сегодняшний день товарищеский матч сборная России провела 20 ноября против Кубы (8:0).