Кобелев: «Состав «Динамо» способен решать самые высокие задачи»

Бывший наставник московских динамовцев Андрей Кобелев высказался о турнирных возможностях своего бывшего клуба.

«Сегодня состав «Динамо» может решать самые высокие задачи, давно уже об этом говорю. У них не только сильная основа, но и качественная скамейка. В любой момент они могут перевернуть игру», - говорит Кобелев «Чемпионату», добавляя, что состав динамовцев в Премьер-лиге сейчас второй после состава питерского «Зенита» по силе.

Напомним, что команда Марцела Лички идёт сейчас на третьей строчке в РПЛ и имеет все шансы ворваться в чемпионскую гонку между «Краснодаром» и «Зенитом».

Ранее «Динамо» продлило контракт с одним из самых результативных игроков клуба в последнее время.