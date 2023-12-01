​Тюкавин рассказал, сколько голов хочет забить в сезоне

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос, сколько голов он хочет забить в сезоне.

- Много, - сказал Тюкавин с улыбкой. - Не знаю, минимум 15 голов, наверное. Есть такая цель.

- А если ли у тебя цель стать лучшим бомбардиром?

- Конечно, есть такая цель – стать когда-то лучшим бомбардиром Премьер-лиги.

В нынешнем сезоне Тюкавин забил восемь голов – семь в чемпионате и один в Кубке России.

Напомним, что Константин Тюкавин продлил контракт с «Динамо» - соглашение рассчитано до конца сезона 2027/2028.

«Динамо» сейчас готовится к домашнему матчу Премьер-лиги против «Рубина». Команды сыграют в понедельник, 4 декабря.