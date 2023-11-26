Агент рассказал о сроках восстановления защитника «Динамо» Дасы

Боаз Горен, агент защитника «Динамо» Эли Дасы, высказался о сроках восстановления своего клиента после травмы, которую он получил в матче отборочного этапа к чемпионату Европы 2024 года против команды Румынии (1:2).

«Возможные сроки восстановления — около двух недель, но для более точной информации лучше обратиться к медицинскому штабу «Динамо», — цитирует агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне 30-летний израильтянин провёл за «бело-голубых» 12 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 16 турах 28 очков.