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Агент рассказал о сроках восстановления защитника «Динамо» Дасы

26 Ноября 2023 • 10:52 Комментировать
Динамо Москва
...
Рубин
04.12 19:30

Боаз Горен, агент защитника «Динамо» Эли Дасы, высказался о сроках восстановления своего клиента после травмы, которую он получил в матче отборочного этапа к чемпионату Европы 2024 года против команды Румынии (1:2).

«Возможные сроки восстановления — около двух недель, но для более точной информации лучше обратиться к медицинскому штабу «Динамо», — цитирует агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне 30-летний израильтянин провёл за «бело-голубых» 12 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 16 турах 28 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
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