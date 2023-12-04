Шикарная «сухая» серия «Рубина» в РПЛ прервалась

В понедельник «Рубин» проводит гостевой матч Премьер-лиги против «Динамо». В середине первого тайма команда Рашида Рахимова пропустила гол от Константина Тюкавина – динамовец, который на днях продлил контракт до середины 2028 года, теперь делит второе место в рейтинге бомбардиров РПЛ.

Стоит отметить, что Тюкавин своим голом прервал шикарную «сухую» серию «Рубина» - команда Рашида Рахимова не пропускала в предыдущих шести матчах чемпионата.

В прошлый раз «Рубин» пропускал в РПЛ ещё 30 сентября – от «Краснодара». «Сухая» серия казанцев в чемпионате, считая грубо, составила 568 игровых минут.