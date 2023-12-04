Личка объяснил выбор Фомина на позицию центрального защитника

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Рубином».

- Самая большая загвоздка сейчас с вашим центром обороны. Кто сегодня составит пару Бальбуэне с учетом дисквалификации Фернандеса? Удивительно, что Маричаль в запасе, и мы пытаемся угадать, кто второй центральный защитник.

- Нико Маричаль в запасе. Я его не поставил после разговора с ним. Он два дня потренировался в своем темпе с командой. К сожалению, он не готов выступать, поэтому мы его не ставили. Он будет готов на 100% к игре с «Факелом». Если бы он сегодня вышел, был большой риск рецидива травмы, поэтому сегодня сзади очень просто. Я сделал выбор в пользу опыта и хорошей игры ногами. Это показал Фомин в «Ростове», поэтому он поможет нам как центральный защитник. Но в запасе всегда готов молодой парень Ваня Лепский.

- Фомин когда-то играл центрального защитника?

- С «Ростовом» 45 минут и сегодня. Я думал уже, что он достаточно умный игрок. У него хороший напарник, Фабиан Бальбуэна, который будет помогать. Я уверен, что он сможет справиться и на этой позиции.