Рахимов: «Ранджелович сам прекрасно понимает, что эти моменты надо забивать»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо».

- В моменте с Ранджеловичем вы очень эмоционально отреагировали, выскочили даже на поле. Было понятно, потому что был очень высок шанс забить. Потом в перерыве или еще по ходу матча как-то с игроком момент проговорили? Поддержали, может быть, или наоборот пожурили?

- Ни в коем случае, я думаю, не нужно об этом говорить. Понятно, и он сам прекрасно понимает, что эти моменты надо забивать. Я видел, как его поддерживают ребята, потому что он стал переживать за нереализованный момент. Он же нормальный парень, он же так же анализирует, что после этого мы пропустили гол. Для него это было болезненно. Он очень хотел реабилитироваться. Мы видели, что во втором тайме он добавил в движении, агрессии. Поэтому я не думаю, что об этом нужно говорить, мы можем сказать и о том, что выход один в один во втором тайме, когда был пас вразрез, он был тоже стопроцентным моментом, нужно было забивать. Но, к сожалению, мы несколько моментов не реализовали. Поэтому делать акцент только на одном моменте я считаю неправильным. Да, случился этот момент при счете 0:0. Но еще раз, ничего страшного в этом нет. Самое главное, что эти моменты приходят, но сегодня мне как раз понравилась игра, организация игры и характер команды.

- Почему замен сегодня было всего две, и первая из них на 78-й минуте?

- Как раз поэтому, потому что никто не выпадал из игры, все делали великолепную работу. Даже когда обсуждали с помощником, я ему сказал, что не вижу смысла менять и что-то ломать. Если видишь, что кто-то не доигрывает, устает уже или не бежит назад, освежать нужно. Но сегодня мы увидели, что вот этих остановок не было, и движение было у всех игроков. Смысл менять в этой ситуации и ломать то, что идет? Я посчитал, что этого делать не нужно.