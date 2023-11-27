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У Тюкавина есть два предложения из Европы

27 Ноября 2023 • 21:33 Комментировать
Динамо Москва
...
Рубин
04.12 19:30

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин может уехать в европейский клуб. Об этом рассказал известный агент Тимур Гурцкая.

«Гафин врет в ситуации по Тюкавину. Я точно знаю, что он не подписал контракт на сезон-2024/25. Я ответственно заявляю, на вчерашний день у Тюкавина есть два конкретных предложения из Европы», — сказал Гурцкая на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

В нынешнем сезоне 21-летний футболист провел 20 игр во всех турнирах, в которых смог забить восемь мячей. Помимо этого, на счету нападающего пять результативных передач.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Тюкавина составляет 8 миллионов евро.

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Динамо Москва Тимур Гурцкая Константин Тюкавин трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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