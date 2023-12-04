Рахимов отметил нюансы игры в футбол при -10

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Динамо».

- Вы готовились к этому матчу здесь, в Москве. Почему было принято такое решение?

- В Казани было достаточно прохладно, если можно так сказать. Все-таки мы решили, поле, которое у нас уже подмерзало, решили поменять локацию и уехать в Москву, готовиться здесь к матчу. По условиям, которые есть, я считаю, что это достаточно нормальные условия.

- Сегодня только одно изменение в составе. Мы увидели, Даку, судя по всему, выздоровел, и с ним все в порядке. Верно?

- Без температуры, вроде, всё нормально. Посмотрим, как будет сегодня выглядеть.

- Что с Тесленко? Куда он исчез?

- Он не исчез, к сожалению, в матче с «Сочи» он получил тяжелую травму, перелом. Выбыл уже до весны.

- По погоде, это стало главной темой этого тура. Сегодня условия приемлемые по сравнению с вчерашними?

- Если снег на поле не лежит, значит, наверное, приемлемые условия. Но все равно достаточно прохладно. Мы прекрасно понимаем, что в такую погоду играть не совсем комфортно, потому что все-таки -10, если мы говорим с физиологической точки зрения, то учащенное дыхание, это другой пульс, это совершенно по-другому воспринимается кислород. Достаточно много проблем, но обе команды в равных условиях.