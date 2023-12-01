Шалимов: «Динамо» становится всё солиднее и солиднее»

Известный российский тренер Игорь Шалимов высказался о победе «Динамо» над «Зенитом» (1:0) в матче 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ).

Специалист отметил, что «бело-голубые» в последних матчах прибавили при игре в обороне и стали выглядеть более солидно.

«Динамо» становится всё солиднее и солиднее — я имею ввиду баланс в игре. То есть мы уже не видим ситуации, когда из-за крена в атаку пропускаются контратаки, команда становится более надёжной в обороне», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

После 16 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 28 очков. Свой следующий матч «бело-голубые» проведут в понедельник, 4 декабря, против «Рубина». Начало — в 19:30 по московскому времени.