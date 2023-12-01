​Гендиректор «Динамо» высказался о продлении контракта с Тюкавиным

Павел Пивоваров, который в «Динамо» работает на посту генерального директора, дал комментарий после продления контракта с нападающим Константином Тюкавиным.

«Конечно, Костя является ключевым игроком для «Динамо». Наш символ, наш воспитанник. Не было никаких сомнений, что мы достигнем соглашения – просто это заняло определённое время. Всё случилось, я всех поздравляю. Костя, и тебя поздравляю. Он [Тюкавин] просил меня слишком не хватить его, поэтому буду сдержан в оценках. Поздравляю», - сказал Пивоваров на клубном мероприятии «Динамо».

Напомним, что новый контракт связывает Константина Тюкавина с «Динамо» до конца сезона 2027/2028.