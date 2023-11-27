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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Андрей Фёдоров считает, что «Рубин» способен побороться за первую пятёрку РПЛ

27 Ноября 2023 • 17:05 Комментировать
Динамо Москва
...
Рубин
04.12 19:30

Бывший игрок «Рубина» Андрей Фёдоров поделился мнением об игре казанской команды в нынешнем сезоне.

Напомним, в РПЛ «Рубин» не проигрывает и не пропускает голов на протяжении шести туров подряд. Сейчас команда Рашида Рахимова занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

Фёдоров отметил, что у казанцев есть все шансы побороться за попадание в первую пятёрку таблицы.

«Нет такого, чтобы кто-то сильно выделялся. Только «Краснодар» и «Зенит». Очки тяжело даются всем, и почему бы «Рубину» в таких обстоятельствах не побороться за пятёрку? Не думаю, что это будет сенсацией», — цитирует Фёдорова «Чемпионат».

Свой следующий матч «Рубин» проведёт 4 декабря против «Динамо». Начало этой игры запланировано на 19:30 по московскому времени.   

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Андрей Фёдоров

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