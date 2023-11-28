Дон Номура, агент вингера «Брайтона» Каору Митомы, в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на слова члена совета директоров «Динамо» Дмитрия Гафина о том, что японский футболист мог перейти в московский клуб.

Ранее Гафин сообщил, что Митома был близок к переходу в «Динамо», однако трансфер не состоялся по причине того, что сторона игрока запросила слишком большую зарплату.

«Интерес от «Динамо»? Первый раз слышу об этом, мы не общались», — заявил агент.

В текущем сезоне 26-летний Митома провёл за «Брайтон» 17 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Японии в 50 миллионов евро.