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Агент: «Интерес «Динамо» к Митоме? Первый раз слышу об этом» эксклюзив

28 Ноября 2023 • 15:06 Комментировать (1)
Динамо Москва
...
Рубин
04.12 19:30

Дон Номура, агент вингера «Брайтона» Каору Митомы, в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на слова члена совета директоров «Динамо» Дмитрия Гафина о том, что японский футболист мог перейти в московский клуб.

Ранее Гафин сообщил, что Митома был близок к переходу в «Динамо», однако трансфер не состоялся по причине того, что сторона игрока запросила слишком большую зарплату.

«Интерес от «Динамо»? Первый раз слышу об этом, мы не общались», — заявил агент.

В текущем сезоне 26-летний Митома провёл за «Брайтон» 17 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Японии в 50 миллионов евро.

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Комментарии (1)
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Папаня
28 Ноября 2023 в 15:20
Чем-то это напоминает оптимистичные фоточки какого-нибудь Саши Питерского или Халифа Аргунского с кичи. Так чтобы бутылка пепси-колы на столе обязательно попадала в кадр.
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