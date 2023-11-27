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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Тюкавина: «У Кости на первом месте футбол, а не деньги»

27 Ноября 2023 • 11:47 Комментировать
Динамо Москва
...
Рубин
04.12 19:30

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о возможном продлении контракта своего клиента с московским клубом.

Напомним, действующее соглашение 21-летнего футболиста с «бело-голубыми» рассчитано до середины 2025 года.

«Переговоры по контракту? Всё нормально, процесс идёт. Пока не хочется что-то детально комментировать. У Кости на первом месте футбол, а не деньги. У него горят глаза, есть желание», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» 20 матчей, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

После 16 туров РПЛ «бело-голубые» занимают третье место в турнирной таблице, имея в своём активе 28 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Алексей Сафонов Константин Тюкавин ещё теги

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