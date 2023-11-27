Агент Тюкавина: «У Кости на первом месте футбол, а не деньги»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о возможном продлении контракта своего клиента с московским клубом.

Напомним, действующее соглашение 21-летнего футболиста с «бело-голубыми» рассчитано до середины 2025 года.

«Переговоры по контракту? Всё нормально, процесс идёт. Пока не хочется что-то детально комментировать. У Кости на первом месте футбол, а не деньги. У него горят глаза, есть желание», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» 20 матчей, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

После 16 туров РПЛ «бело-голубые» занимают третье место в турнирной таблице, имея в своём активе 28 набранных очков.