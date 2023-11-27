Бышовец: «Между Тюкавиным и Сергеевым я не вижу большой разницы»

Российский тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о возможном переходе форварда «Динамо» Константина Тюкавина в «Зенит».

«Верю ли, что «Зенит» может купить Тюкавина? Ему нужно будет выдержать конкуренцию с Кассьеррой. Между Тюкавиным и Сергеевым я не вижу большой разницы», — приводит слова Бышовца Legalbet.

Эксперт добавил, что Тюкавину еще предстоит потратить время на то, чтобы вписаться в игру «Зенита». При этом никто не будет гарантировать ему место в составе, подытожил Бышовец.

В текущей кампании Тюкавин забил восемь мячей и стал автором пяти результативных передач в 20 матчах во всех турнирах.