Тюкавин ответил на вопрос о своём возможном переходе в «Зенит»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин, ранее продливший контракт с московским клубом до лета 2028 года, высказался о своём возможном переходе в «Зенит».

«Если продлил контракт с «Динамо», значит, думаю только об этом клубе и о том, как здесь завоевать трофей. Хочется выполнять цели только с «Динамо», — цитирует Тюкавина Sport24.

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин провёл в составе «бело-голубых» 21 матч, забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Отметим, что молодой нападающий является воспитанником московского клуба.

Свой ближайший матч динамовцы проведут завтра, 4 декабря, против «Рубина». Начало этой игры запланировано на 19:30 по московскому времени.