Дьяков: «Состав «Динамо» может спокойно бороться за трофеи»

Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков выразил мнение, что «бело-голубые» способны бороться за победы в РПЛ и Кубке России, так как московская команда обладает хорошим составом.

«По составу «Динамо» даже не сильно слабее «Зенита». По сравнению с ЦСКА, у которого обойма — 13 человек, скамейка у «Динамо» хорошая. Тот состав, который есть сейчас, может спокойно бороться за трофеи», — цитирует Дьякова «Чемпионат».

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Свой следующий матч «бело-голубые» проведут 4 декабря против «Рубина». Начало — в 19:30 по московскому времени.