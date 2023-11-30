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​Борис Игнатьев: «Тюкавин – один из кандидатов на переход в европейскую лигу» эксклюзив

30 Ноября 2023 • 15:40 Комментировать
Динамо Москва
...
Рубин
04.12 19:30

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил выступления нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

«Тюкавин – один из кандидатов на переход в сильную европейскую лигу. На него стоит ходить и ждать нестандартных решений. Он всегда находится в движении и в игре. От него многое зависит в выборе динамовских атакующих действий. Почему я так осторожен? Ему всего 21 год... Было множество примеров, когда мы сами накладывали на юных игроков груз ответственности, а они теряли свою направленность. Его футбольная жизнь только начинается, многого он ещё не сделал», - сказал Игнатьев.

Агент предлагает Тюкавину уйти из «Динамо» в иностранный клуб

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Борис Игнатьев Константин Тюкавин ещё теги

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