​Борис Игнатьев: «Тюкавин – один из кандидатов на переход в европейскую лигу»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил выступления нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

«Тюкавин – один из кандидатов на переход в сильную европейскую лигу. На него стоит ходить и ждать нестандартных решений. Он всегда находится в движении и в игре. От него многое зависит в выборе динамовских атакующих действий. Почему я так осторожен? Ему всего 21 год... Было множество примеров, когда мы сами накладывали на юных игроков груз ответственности, а они теряли свою направленность. Его футбольная жизнь только начинается, многого он ещё не сделал», - сказал Игнатьев.

​Агент предлагает Тюкавину уйти из «Динамо» в иностранный клуб