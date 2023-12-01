Гендиректор «Динамо» высказался об опции выкупа Тюкавина для клубов из Европы

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос насчёт опции выкупа для европейских клубов, прописанной в новом контракте Константина Тюкавина.

- Я думаю, что если Костя ставит перед собой цель стать лучшим бомбардиром Премьер-лиги, что мы также предусмотрели в контакте, то условия перехода в европейский клуб не будут проблемой. Ни для нас, ни для Кости, - сказал Пивоваров журналистам на клубном мероприятии, не раскрывая детали.

- Значит, стать лучшим бомбардиром, и можно уезжать? – спросил журналист, обращаясь к Тюкавину.

- Да, - сказал игрок с улыбкой.

Контракт 21-летнего Тюкавина с «Динамо» рассчитан до конца сезона 2027/2028.