Силкин: «Динамо» обязано быть в тройке»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин выразил мнение, что «бело-голубые» обязаны занять место в первой тройке турнирной таблицы РПЛ по итогам нынешнего сезона.

Специалист отметил, что московская команда обладает хорошим составом, однако испытывает проблемы в играх с коллективами из нижней части таблицы.

«Динамо» будет бороться за тройку, клуб обязан быть там. Сейчас команда нашла свою игра, показывает яркий футбол. Другое дело, что «Динамо» плохо играет с командами из нижней части таблицы, эту проблему нужно решить», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

После 16 туров РПЛ динамовцы занимают третье место в турнирной таблице, имея в своём активе 28 набранных очков. От первого «Зенита» «бело-голубые» отстают на пять баллов.