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Силкин: «Динамо» обязано быть в тройке»

28 Ноября 2023 • 14:53 Комментировать
Динамо Москва
...
Рубин
04.12 19:30

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин выразил мнение, что «бело-голубые» обязаны занять место в первой тройке турнирной таблицы РПЛ по итогам нынешнего сезона.

Специалист отметил, что московская команда обладает хорошим составом, однако испытывает проблемы в играх с коллективами из нижней части таблицы.

«Динамо» будет бороться за тройку, клуб обязан быть там. Сейчас команда нашла свою игра, показывает яркий футбол. Другое дело, что «Динамо» плохо играет с командами из нижней части таблицы, эту проблему нужно решить», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

После 16 туров РПЛ динамовцы занимают третье место в турнирной таблице, имея в своём активе 28 набранных очков. От первого «Зенита» «бело-голубые» отстают на пять баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сергей Силкин

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