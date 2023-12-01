Силкин: «Тюкавин в «Зените» как Сергеев просто «затыкал бы дырки»

Бывший главный тренер столичного «Динамо» Сергей Силкин уверен, что переход Константина Тюкавина в питерский «Зенит» не пошёл бы молодому российскому форварду на пользу. Всё дело в роли игрока ротации, которую динамовец бы приобрёл в питерском клубе, считает эксперт.

«Перешёл бы и сидел так же, как и Сергеев — дырки затыкал. Уходить надо готовым игроком, а так можно и под раздачу попасть, тренеры разные бывают», - размышляет Силкин для «Чемпионата».

Напомним, что Тюкавин связал себя с динамовцами новым долгосрочным контрактом. Он рассчитан на ещё почти пять грядущих лет – до середины 2028 года.