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Гафин: «Динамо» было близко ко многим футболистам, которые сейчас блещут в АПЛ

25 Ноября 2023 • 20:02 Комментировать
Динамо Москва
...
Рубин
04.12 19:30

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, мог ли столичный клуб приобрести нападающего Аббосбека Файзуллаева до его перехода в ЦСКА.

«Правда, что мы его рассматривали, его агенты предлагали. Но так бывает, что на момент рассмотрения, его позиция была укомплектована», — заявил Гафин «Чемпионату».

По словам функционера, «Динамо» в разное время было близко к подписанию многих игроков, которые теперь блещут в АПЛ, но по разным причинам переходы не состоялись.

В нынешнем сезоне 20-летний Файзуллаев провел 15 матчей в составе ЦСКА, в которых забил два гола и записал в свой актив семь ассистов.

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Гафин: «Динамо» было близко ко многим футболистам, которые сейчас блещут в АПЛ
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