Тюкавин или Смолов: Мостовой сделал выбор

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился комментарием о форвардах московского «Динамо» Константине Тюкавине и Фёдоре Смолове.

«Тюкавин или Смолов? Прямо сейчас Тюкавин предпочтительнее. Фёдор уже играет вспышками, не показывает высокий уровень игры в каждом матче», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В этом сезоне Тюкавин появился на поле в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых смог забить восемь голов и стал автором пяти ассистов. На счету Смолова четыре мяча и три результативных паса в 19 поединках.

После 16 туров «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отставая от первой строчки на пять очков.