Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тюкавин или Смолов: Мостовой сделал выбор

28 Ноября 2023 • 19:01 Комментировать
Динамо Москва
...
Рубин
04.12 19:30

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился комментарием о форвардах московского «Динамо» Константине Тюкавине и Фёдоре Смолове.

«Тюкавин или Смолов? Прямо сейчас Тюкавин предпочтительнее. Фёдор уже играет вспышками, не показывает высокий уровень игры в каждом матче», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В этом сезоне Тюкавин появился на поле в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых смог забить восемь голов и стал автором пяти ассистов. На счету Смолова четыре мяча и три результативных паса в 19 поединках.

После 16 туров «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отставая от первой строчки на пять очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Александр Мостовой Фёдор Смолов Константин Тюкавин ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 28 Ноября
19:01
Тюкавин или Смолов: Мостовой сделал выбор
15:06
Агент: «Интерес «Динамо» к Митоме? Первый раз слышу об этом» 1
14:53
Силкин: «Динамо» обязано быть в тройке»
14:15
Бальбуэна: «Я не знаю, почему в сборную России не вызываются игроки «Динамо»
13:44
Карраскаль: «Я по-прежнему поддерживаю контакт с игроками ЦСКА»
27 Ноября
21:33
У Тюкавина есть два предложения из Европы
20:57
Бышовец: «Между Тюкавиным и Сергеевым я не вижу большой разницы»
18:54
Фёдоров назвал главную причину успеха «Рубина»
17:32
​Семшов: «Динамо» может побороться за чемпионство»
17:05
Андрей Фёдоров считает, что «Рубин» способен побороться за первую пятёрку РПЛ
15:45
Гранат: «Рубин» может побороться за пятёрку»
13:32
Нгамалё: «Беспроигрышная серия «Динамо» — это заслуга всей команды»
11:58
Нгамалё: «У «Динамо» огромный потенциал в атаке, мы можем забивать ещё больше»
11:47
Агент Тюкавина: «У Кости на первом месте футбол, а не деньги»
11:17
Бальбуэна: «Верю, что Тюкавин заиграет в лучших клубах АПЛ» 1
08:53
​Стало известно, какие матчи чемпионата России покажет «Матч ТВ» в прямом эфире в ближайшие выходные
26 Ноября
16:08
Кобелев: «Динамо» заслужило победу над ЦСКА»
14:52
Мостовой: «Не сказал бы, что Карраскаль — топ-игрок»
14:37
Гафин: «Митома мог перейти в «Динамо»
12:26
Силкин считает Тюкавина одним из лучших нападающих РПЛ
11:48
Тюкавин может сделать то, что не удавалось игрокам «Динамо» 21 год
11:22
Газзаев: «Тюкавин должен забивать 20 голов за сезон»
11:09
Газзаев — об игре Карраскаля в матче с ЦСКА: «Нередко футболисты выдают сильные матчи против своих бывших клубов»
10:52
Агент рассказал о сроках восстановления защитника «Динамо» Дасы
09:48
Нгамалё: «В нынешнем сезоне «Динамо» достаточно хорошо выступает»
09:16
Агент: «У Тюкавина футбол на первом месте, а не деньги»
25 Ноября
21:25
Агент: Не надо называть Тюкавина лучшим нападающим России
20:02
Гафин: «Динамо» было близко ко многим футболистам, которые сейчас блещут в АПЛ
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА РУБИН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 28 Ноября
19:06 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Подбор исполнителей у «Динамо» — один из сильнейших в РПЛ»
19:04 · Россия. Премьер-лига
«Балтика» провела седьмой подряд тайм без забитых голов
19:01 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин или Смолов: Мостовой сделал выбор
18:57 · Россия. Премьер-лига
Победа над «Краснодаром» стала для «Урала» 150-й в чемпионате России
18:54 · Россия. Премьер-лига
​Фанат «Зенита» Боярский госпитализирован с подозрением на инфаркт
18:51 · Россия. Премьер-лига
Отец Кокшарова считает, что его сын сможет заменить Кордобу
18:48 · Россия. Премьер-лига
​Рябчук – о снежном матче в Калининграде: «Это был первый раз, когда я в такую погоду играл»
18:43 · Россия. Премьер-лига
Иванов высказался о состоянии Сиссе
18:41 · Россия. Премьер-лига
​Лучший бомбардир РПЛ Кассьерра имеет шансы сыграть с «Локомотивом»
18:38 · Кубок России
«Локомотив» забыл два гола подряд в матче с «Балтикой», один - засчитали
18:33 · Россия. Премьер-лига
Влут не сыграет до конца календарного года
18:24 · Россия. Премьер-лига
Михайлов точно не уйдёт из «Оренбурга» раньше конца аренды
18:20 · Кубок России
Галактионов: «По-хорошему, по-спортивному злые на себя»
18:14 · Россия. Премьер-лига
Генич объяснил причину поведения Кордобы
18:13 · Кубок России
Игнашевич: «Надеемся подготовить ребят через эту игру к матчу в Воронеже»
Все новости
Рекомендуем