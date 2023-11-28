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Карраскаль: «Я по-прежнему поддерживаю контакт с игроками ЦСКА»

28 Ноября 2023 • 13:44 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ростов
03.12 14:00

Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль, ранее выступавший за ЦСКА, рассказал, что поддерживает общение с игроками своей бывшей команды, которую он представлял в период с 2022 по 2023 год.

«Я по-прежнему поддерживаю контакт с игроками ЦСКА. У меня много товарищей как среди русских футболистов, так среди иностранцев: Роша, Мендес, Чалов и тд. Они хорошие ребята», — цитирует Карраскаля Metaratings.

Напомним, колумбийский футболист перешёл в «Динамо» минувшим летом за 3,5 миллиона евро. В составе «бело-голубых» полузащитник успел провести 12 матчей, в которых ему удалось отметиться одной результативной передачей.

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